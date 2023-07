Sie liegen auf Radwegen oder landen im Fluss: E-Scooter sorgen nicht selten für Chaos auf den Berliner Straßen. Dennoch sind sie nach Angaben aus dem Verkehrssenat ein wichtiger Bestandteil des Mobilitätsangebots in der Hauptstadt. „Natürlich gehören auch die E-Scooter für mich zu einem guten Mobilitätsmix“, so Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). „Wir brauchen sie für die Mobilitätswende.“ Nun müsse jedoch eine Lösung für mehr Ordnung gefunden werden. E-Scooter dürften nicht weiter in der Spree landen oder auf Gehwegen herumliegen.

„Ich werde mich nach der Sommerpause mit den Sharing-Anbietern dieser Stadt zusammensetzen“, kündigte die Senatorin an. Das betreffe neben den E-Scooter-Anbietern auch die Autosharing-Angebote. „Da will ich, dass wir insbesondere auch auf E-Autos setzen“, sagte die Senatorin. „Ich will aber auch besprechen, wie wir es schaffen, die Außenbezirke zu versorgen, dass sich die Leute gar nicht erst ein Auto kaufen müssen.“

Zahl der E-Scooter-Unfälle stark gestiegen

Damit knüpft Schreiner an die Politik der Vorgängerregierung in Berlin an. Auch diese sah in den Sharing-Angeboten inklusive E-Scooter einen Baustein für die Verkehrswende. Trotz strengerer Vorgaben bleibt das Problem achtlos abgestellter oder in den Fluss geworfener Roller allerdings bestehen.

Auch ist es in der Vergangenheit immer öfter zu Unfällen gekommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im vergangenen Jahr rund 8200 E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfällen verunglückt. Damit stieg die Zahl der Unfälle um fast die Hälfte. Allein in Berlin wurden im vergangenen Jahr 1144 Verkehrsunfälle mit solchen Fahrzeugen gemeldet. Im Jahr davor gab es 813, im Jahr 2020 insgesamt 320 Unfälle.