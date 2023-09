In Berlin ist es am Donnerstag zu zwei Unfällen mit Radfahrern gekommen. Ein Unfall ereignete sich in Spandau, der andere in Karlshorst. Bei dem Verkehrsunfall in Spandau übersah ein Autofahrer einen 30-jährigen Radfahrer. Der 64-jährige Autofahrer soll nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr aus einem Gewerbegebiet in den Askanierring eingebogen sein und den querenden 30-Jährigen übersehen haben. Der 30-Jährige stürzte und wurde samt Fahrrad unter dem Auto eingequetscht. Er kam mit Verletzungen an beiden Beinen in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall in Karlshorst am Donnerstagnachmittag streifte eine Radfahrerin ein vorbeifahrendes Auto und erlitt dadurch Verletzungen. Nach Angaben der Polizei am Freitag fuhr die 75-jährige Radfahrerin auf dem Gehweg am Römerweg in Richtung Treskowallee. Beim Wechseln auf die Straße soll es zu dem Zusammenstoß gekommen sein. Die Radfahrerin stürzte in der Folge zu Boden. Sie wurde von Rettungskräften mit einer Beckenringfraktur ins Krankenhaus gebracht.