Fahrerflucht in Charlottenburg: Radfahrer bei Kollision verletzt

In Berlin-Charlottenburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, soll der beteiligte Autofahrer nach dem Unfall unerkannt davongefahren sein.

Der besagte Autofahrer soll laut Zeugenaussagen gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Rückertstraße/Bismarckstraße mit dem 57-jährigen Radfahrer zusammengestoßen sein, der auf dem Radweg der Bismarckstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs gewesen sein soll.

Radfahrer angefahren: Verletzungen am ganzen Körper

Durch die Kollision wurde der Radfahrer gegen einen geparkten Wagen geschleudert. Anschließend stürzte er zu Boden, während der Autofahrer wegfuhr. Rettungskräfte versorgten den 57-Jährigen zuerst am Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er aufgrund seiner Verletzungen am gesamten Körper stationär aufgenommen wurde. Sowohl das geparkte Fahrzeug als auch das Fahrrad wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.