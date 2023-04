Berlin-Friedrichshain: Rollerfahrer stürzt schwer, Autofahrer flieht

Am Dienstag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Rollerfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er intensivmedizinisch betreut werden musste.

Ein Rollerfahrer ist in Berlin-Friedrichshain gestürzt und hat sich dabei verletzt. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, die am Unfall am Dienstagnachmittag beteiligt gewesen sein soll, fuhr nach Angaben der Polizei vom Mittwoch weiter und blieb unbekannt. Der 33 Jahre alte Rollerfahrer kam in ein Krankenhaus und wurde dort intensivmedizinisch behandelt.

Der Rollerfahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Andreasstraße. Am Strausberger Platz soll demnach ein Auto an ihm vorbeigefahren und knapp vor ihm eingeschert sein. Der Zweiradfahrer bremste laut Polizei, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er auf der feuchten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte.