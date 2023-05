Berlin: Auto kracht gegen geparkten Wagen – Mutter und Kind verletzt

In Lichterfelde kam es zu einem Verkehrsunfall. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

In Lichterfelde kam es zu einem Verkehrsunfall. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Frank Sorge/Imago

Eine Mutter und ihr vierjähriger Sohn sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichterfelde verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 42-jähriger Mann gegen 7.30 Uhr auf der Giesensdorfer Straße aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Er steuerte in den Gegenverkehr und prallte gegen ein am linken Straßenrand geparktes Auto.

Im Fond des parkenden Wagens saß das Kind. Dessen Mutter versuchte gerade, ihren Sohn auf dem Kindersitz anzuschnallen. Sie wurde durch die Fahrzeugtür umgerissen und verletzte sich am Kopf, an der Hüfte und am Bein. Ihr Sohn erlitt durch den Aufprall Verletzungen an der Nase.

Der 42-jährige Autofahrer verletzte sich durch den Unfall im Brustbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm das zuständige Fachkommissariat.