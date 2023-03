Berlin-Steglitz: 90-Jähriger von BVG-Bus angefahren

Ein 90-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag in Berlin-Steglitz von einem Bus angefahren und leicht verletzt worden. Das mehrfache Hupen des Fahrzeugs hatte der Senior nach Informationen der Polizei offenbar nicht gehört.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall auf der Bismarckstraße in Richtung Bergstraße, der Strecke eines Linienbusses der BVG. Gegen 10 Uhr betrat der 90-Jährige demnach die Fahrbahn und zeigte trotz mehrfacher Signale des Busfahrers keine Reaktion. Beim anschließenden Zusammenstoß erlitt der Mann leichte Verletzungen am Kopf. Er wurde von Rettungskräften zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.