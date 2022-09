Mit lebensgefährlichen Verletzungen als Folge eines Verkehrsunfalls in Hellersdorf wurde eine Jugendliche am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat die 15-Jährige gegen 16.50 Uhr im Beisein zweier ebenfalls 15-jähriger Mädchen die Alte Hellersdorfer Straße. Ihre Begleiterinnen bemerkten dann ein aus Richtung Landsberger Chaussee herannahendes Auto und liefen nicht weiter. Die dritte 15-Jährige nahm das Fahrzeug jedoch nicht wahr und setzte ihren Weg fort, teilte die Berliner Polizei am Sonnabend mit.

In dem heranfahrenden Wagen saß eine 46-jährige Frau, die die Jugendliche in der Folge mit dem Wagen anfuhr und sie dadurch lebensgefährlich verletzte. Alarmierte Rettungskräfte versorgten das Mädchen zunächst am Unfallort und brachten es schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der 46-Jährigen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen und zum Zweck der Begutachtung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat.