An einer Kreuzung auf der Prenzlauer Allee kollidieren zwei Fahrzeuge, eines landet auf dem Dach. Der Fahrer hat trotzdem großes Glück.

Unfall in Prenzlauer Berg: Audi überschlägt sich

Infolge eines Verkehrsunfalls in Berlin-Prenzlauer Berg ist in der Freitagnacht ein Auto inmitten der Fahrbahn auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall, als der 59-jährige Fahrer des Audis die Spur wechselte und dort mit einem weiteren Wagen kollidierte. Beide Fahrer blieben trotz des spektakulären Unfalls weitestgehend unverletzt.

Den Angaben zufolge war der 59-Jährige – leicht alkoholisiert – gegen 1.45 Uhr auf der Prenzlauer Allee in Richtung Prenzlauer Promenade unterwegs. Auf der Spur neben ihm befand sich demnach ein 34-jähriger Fahrzeugführer, der im Begriff war, nach rechts auf die Straße Prenzlauer Berg abzubiegen. Bei dem Versuch des 59-Jährigen, ebenfalls auf die rechte Fahrbahnseite zu wechseln, rammte er offenbar das Fahrzeug neben sich, woraufhin der Audi sich überschlug und im Kreuzungsbereich auf dem Dach liegen blieb.

Die Fahrer der beiden Unfallwagen erlitten lediglich Hautabschürfungen beziehungsweise Kopfschmerzen und konnten noch vor Ort ambulant versorgt werden. Ein anschließender Alkoholtest bei dem 59-Jährigen ergab 1,0 Promille, weshalb dem Mann der Führerschein abgenommen wurde.