In Wedding ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt worden. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die Person schwere Verletzungen. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, handelt es sich bei dem Verletzten vermutlich um einen Mann. Wie genau es zu dem Unfall am Wilhelm-Hasenclever-Platz am Montagnachmittag gekommen ist, sei noch nicht bekannt. Unklar sei auch, ob es noch weitere Verletzte gibt. Der Fußgänger erlitt eine schwere Verletzung am Bein.

Wie die Berliner Feuerwehr auf X (früher Twitter) mitteilte, wurde der Fußgänger von Feuerwehrkräften befreit und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

#Technische_Hilfeleistung in #Wedding.

Am #Wilhelm_Hasenclever_Platz wurde eine Person von der Tram erfasst und schwerverletzt eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Spezialisten des #TD kam die Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.#EstuK pic.twitter.com/nRmB9OX2Sj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 2, 2023