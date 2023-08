Unfall vor Mercedes-Benz-Arena: Motorradfahrer fährt Fußgängerin an

Vergangene Nacht ist es vor der Mercedes-Benz-Arena an der Mühlenstraße in Berlin-Friedrichshain zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach einem Bericht von vor Ort und ersten Erkenntnissen fuhr gegen 21.30 Uhr ein Motorradfahrer eine Fußgängerin an. Bei dem Unfall wurden beide Personen schwer verletzt und von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt. Die Mühlenstraße war in Richtung Ostbahnhof vollständig gesperrt – auch die BVG war betroffen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

