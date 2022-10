Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) berichtete am Donnerstagmorgen auf Twitter, dass die Ampeln in Berlin nach der Nachtabschaltung den Betrieb nicht wieder aufgenommen haben. Die VIZ bittet weiter darum, vorsichtig zu fahren.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärte die Verkehrsinformationszentrale, dass rund 250 Ampelanlagen von der Störung betroffen sind. Derzeit werde daran gearbeitet, die Ausfälle zu beheben.

Im gesamten Stadtgebiet sind #Ampeln nach der Nachtabschaltung nicht wieder in Betrieb gegangen. Bitte vorsichtig fahren! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 13, 2022

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung sagte die Verkehrsregelungszentrale, dass unklar sei, was den Ausfall verursacht habe und wann die Ampelanlagen wieder funktionieren würden.

Am Telefon erklärte die Pressestelle der Berliner Polizei, dass das Lagezentrum der Behörde noch keine Informationen darüber mitgeteilt habe, ob Polizeibeamte den Verkehr regeln würden.