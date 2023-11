Verletzt durch Messerstiche bei Nachbarschaftsstreit

Berlin -Ein 47-jähriger Mann ist am Dienstag von seinem 39-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt worden. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge sollen die beiden im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Tegel in einen Streit geraten sein.

Bei der Auseinandersetzung soll der 39-Jährige dann ein Messer gezückt und damit seinen Nachbarn mit mehreren Stichen verletzt haben. Nachdem daraufhin beide Männer in ihre jeweiligen Wohnungen gingen, rief der Verletzte die Polizei an und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Der mutmaßliche Täter wurde durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen und nach Aufnahme seiner Personalien wieder entlassen.