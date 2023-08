Verletzte bei Unfall zwischen Polizeifahrzeug und Auto

Berlin -Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Polizeifahrzeug sind am Montag im Berliner Stadtteil Wittenau zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei soll eine 24 Jahre alte Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen am Morgen die Straße Am Nordgraben befahren haben. Als sie nach links in die Oranienburger Straße abbog, stieß ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Polizeieinsatzwagen zusammen. Dabei kippte der Wagen der Frau auf die Seite. Die Fahrerin erlitt Verletzungen am Arm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Polizeifahrzeuges wurde ambulant behandelt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen