Verletzte Fans: 145 Fußballfans nach Überfall kontrolliert Ein Überfall von Unbekannten auf eine Gruppe Fußballfans in Naumburg (Saale) hat am Berliner Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei geführt. Nach de... dpa

Berlin/Naumburg -Ein Überfall von Unbekannten auf eine Gruppe Fußballfans in Naumburg (Saale) hat am Berliner Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei geführt. Nach der Tat wurden dort am Samstag die Identitäten von 145 Menschen aus einem Jenaer Fanzug festgestellt, mit dem auch die Täter weiter nach Berlin gefahren sein sollen, wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Montag mitteilte. Nachdem die Fans mehrfach polizeilichen Anweisungen nicht gefolgt seien, hätten Beamtinnen und Beamte „nach zuvor formulierter Androhung Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt“ eingesetzt, hieß es von der Behörde. Drei Fans hätten sich „in Folge des Einsatzgeschehens“ verletzt, hieß es.