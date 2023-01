Verletzte nach Messerangriff aus Krankenhaus entlassen Nach einer Messerattacke im Herzen des EU-Viertels in Brüssel dauern die Ermittlungen an. Die Staatsanwaltschaft geht aber nicht von einem extremistischen od... dpa

dpatopbilder - In der U-Bahn-Station im EU-Viertel von Brüssel nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. pa Marek Majewsky/dpa-Zentralbild/d

Brüssel -Nach dem Messerangriff in unmittelbarer Nähe der EU-Kommission in Brüssel sind alle drei Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der mutmaßliche Täter wird wegen des Verdachts auf versuchten Mordes einem Untersuchungsrichter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Verdächtige sei 30 Jahre alt.