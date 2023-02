Verletzter Lehrer sagt nach Berliner Todesfahrt aus Im Prozess nach der Todesfahrt am Berliner Ku'damm hat eines der schwerst verletzten Opfer von den Folgen für die Betroffenen berichtet. „Ich musste alles ne... dpa

ARCHIV - Polizei und Rettungsdienste sichern das Areal nach der Todesfahrt am Kurfürstendamm. Fabian Sommer/dpa/Archiv

Berlin -Im Prozess nach der Todesfahrt am Berliner Ku'damm hat eines der schwerst verletzten Opfer von den Folgen für die Betroffenen berichtet. „Ich musste alles neu lernen“, sagte der Lehrer aus Hessen am Freitag vor dem Landgericht Berlin. Der 56-Jährige war am 8. Juni 2022 von dem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Unter anderem habe er ein Schlüsselbein- und Beckenbruch erlitten. Der Pädagoge war damals mit einer Schulklasse aus Bad Arolsen in Berlin zu Besuch. In die Gruppe war der Autofahrer zuerst hineingefahren. Die 51 Jahre alte Klassenlehrerin starb noch am Tatort, der Lehrer sowie 11 Schülerinnen und Schüler wurden verletzt.