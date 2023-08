Hugo Haas war der exzentrische und brillante Modeschöpfer in der Telenovela „Verliebt in Berlin“, die von 2005 bis 2007 Millionen im Fernsehen verfolgten. Nun hat sich die Person, die Hugo Haas verkörperte, als stolze Transfrau geoutet.

„Da ist sie. Georgea Jean Emmanuelle Regout. Stolze trans Frau. Endlich frei nach fast 5 Jahrzehnten des ängstlichen Versteckens. Angesichts der jüngsten und sehr schmerzhaften transphobischen Erfahrungen stolzer und lauter denn je. Kämpfend für mein Recht zu existieren.“, schrieb die frisch geoutete Schauspielerin auf Instagram.

2019 outete sich Regout als nicht-binär

Regout, die sich in drei Instagram-Posts mit selbstbewusstem Blick und auffälligem Schmuck zeigt, hatte sich 2019 als nicht-binär geoutet. Damals nannte sie sich George. In den Posts dankt sie ihrem Ehemann, ihrer Familie und ihrer queeren Wahlfamilie für deren Unterstützung.

Regout spielte die Rolle des Hugo in 645 Folgen von „Verliebt in Berlin.“ Außerdem verkörperte sie von 2009 bis 2010 Baron Eduard von Tepp in der ARD-Serie „Verbotene Liebe.“ Regout lebte bis 2019 in Berlin und zog dann nach Los Angeles. Die Stadt sei ihre kreative und spirituelle Heimat, sagte sie der Bild-Zeitung.