Lübeck - Babyschreie aus einem Altkleidercontainer haben in Ahrensbök in Schleswig-Holstein für große Aufregung gesorgt und zu einen großen Rettungseinsatz geführt. Wie die Polizei in Lübeck am Dienstag mitteilte, rückten nach dem Notruf einer besorgten Zeugin diverse Einsatzkräfte aus. Die Feuerwehr sägte den Container auf. Ursache war allerdings nur eine batteriebetriebene alte Babypuppe.

Nach Angaben der Beamten waren die von der Anruferin am Montag gemeldeten Schreie beim Eintreffen der Helfer bereits wieder verstummt. Nach der gewaltsamen Containeröffnung durchsuchten sie trotzdem alle Altkleidersäcke per Hand und zusätzlich noch mit einer Wärmebildkamera. Dabei stießen sie auf die Babypuppe, die aufgezeichnete Geräusche abspielen konnte und noch funktionierte.