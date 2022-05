Die Polizei Berlin sucht nach einer vermissten 17-Jährigen aus Hellersdorf. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, veröffentlichten sie ein Foto der Jugendlichen und bitten sie die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Montag, den 9. Mai, gegen 17.35 Uhr, verließ Sophia Bölke die Wohnung ihrer Eltern in Hellersdorf, um einen Termin im Therapiezentrum eines Krankenhauses wahrzunehmen. Sie wurde zuletzt gegen 17.45 Uhr am S- und U-Bahnhof Wuhletal gesehen. Sophia nahm den Termin unentschuldigt nicht wahr und wird seit diesem Tag vermisst. Auch ihr Handy ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Laut der Polizei ist es nicht ausgeschlossen, dass Sophia sich in einer Notlage befindet.

Personenbeschreibung ca. 165 cm groß

schlank

hellblond gefärbte, schulterlange Haare (ursprünglich aschblond, Farbe wächst schon raus)

blaue Augen

bekleidet mit schwarzer Hose, bauchfreiem T-Shirt (blau-rot), schwarzem T-Shirt und weißen Adidas-Sneakers

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Vermisste seit dem 9. Mai 2022 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) unter der Rufnummer 4664 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.