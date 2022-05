Die Brandenburger Polizei sucht seit zwei Tagen nach einem vermissten jungen Mann. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen und auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen sind, veröffentlichten sie am Freitag ein Foto des 22-Jährigen. Dazu teilte die Behörde mit, dass Niclas P. aus Bärenklau (Landkreis Oberhavel) am Mittwoch spurlos verschwand. Es wird davon ausgegangen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und in großer Gefahr sein könnte.

Der junge Mann ist nach Angaben der Polizei autistisch veranlagt und krankheitsbedingt vermindert intelligent. Er ist 1,70 Meter groß, hat dunkles kurzes Haar und eine normale Statur. Niclas P. ist mit einem roten T-Shirt (Aufschrift „Ich bin immer so“), einer blauen Jeans und schwarzen Latschen bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 033018510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.