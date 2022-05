Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Waldemar Funk. Weil die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, veröffentlichten sie am Donnerstag eine Personenbeschreibung und ein Foto des Vermissten. Der 33-Jährige lebt in einem Pflegeheim in Berlin-Lankwitz und ist von dort seit dem 26. April verschwunden. Waldemar Funk leidet an Schizophrenie und benötigt Medikamente. Er ist orientierungs- und hilflos, eher zurückhaltend und könnte durch Selbstgespräche auffallen. Sein derzeitiges äußeres Erscheinungsbild könnte von seinem Aussehen auf dem Foto stärker abweichen.

Personenbeschreibung: etwa 1,70 Meter groß

starker Raucher

verwahrloster Zustand

verfilzte, lange Haare, vermutlich zu einer Art Dutt geformt

dünner Vollbart

hat keine Zähne (dadurch verwaschene Aussprache)

spricht Deutsch mit osteuropäischem Akzent

hat einen leichten Buckel

trug zuletzt vermutlich eine blaue Jeans, einen hellen Pullover und eine Bomberjacke

Die Polizei Berlin fragt: Wer hat den 33-jährigen Waldemar Funk nach dem 26. April 2022 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912 444, per E-Mail: LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.