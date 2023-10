Die 22-jährige Una Ann Teresa Joyce aus Berlin-Moabit wird seit dem Wochenende vermisst. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, bittet die Polizei Berlin nun um Unterstützung bei der Suche nach der irischen Staatsangehörigen. Die junge Frau wird seit dem späten Abend des 28. Oktober vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Den Angaben nach spricht sie Englisch und nur wenig Deutsch.

Joyce ist etwa 1,65 Meter groß, hat blaue Augen und eine schlanke Figur. Ihr Haar ist schulterlang, dunkel, dick und gelockt, mit einem rötlichen Schimmer, teilte die Polizei mit. Vermutlich war sie zuletzt mit einer gelben, sportlichen, im Schulterbereich grau abgesetzten Jacke und schwarzen Turnschuhe der Marke Skechers bekleidet. Möglicherweise trägt sie zudem eine Kunststoffbrille in hellem Grau.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Berliner Polizei fragen: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 28. Oktober 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.