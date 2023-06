Vermisst: Die Berliner Polizei sucht diesen Mann aus Hellersdorf

Heiko Krüger verließ seine Wohnung in Berlin-Hellersdorf, um zu seiner Arbeitsstelle in Cuxhaven zu fahren. Dort kam er nie an. Laut Polizei könnte er sich in einer Notlage befinden.

Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einem vermissten Mann aus dem Ortsteil Hellersdorf um Mithilfe. Nach Angaben der Ermittler verließ der 57-jährige Heiko Krüger am Samstag, den 10. Juni 2023, gegen 20.30 Uhr, seine Wohnung. Er wollte zu seiner Arbeitsstelle nach Cuxhaven zu fahren, kam dort aber nie an.

Um 20.55 Uhr hielt er mit seinem Fahrzeug, einem VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen B- KA 1665, an einer Tankstelle in der Stendaler Straße in 12627 Berlin-Hellersdorf, die er kurze Zeit später wieder verließ. Danach verliert sich seine Spur.

Sein Auto wurde am Vormittag des 12. Juni 2023 auf dem üblichen Parkplatz an seiner Wohnanschrift aufgefunden. Bisher ist nicht bekannt, wann das Fahrzeug dort wieder abgestellt wurde. Sein Handy und seine persönlichen Gegenstände wurden im Fahrzeug aufgefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Heiko Krüger in einer Notlage befindet.

Personenbeschreibung circa 170-175 cm groß

schlank, sportlich

Glatze

trägt eine selbsttönende Brille mit dunklem Rahmen

bekleidet mit hellblauem T-Shirt mit dunkelblauen Ärmeln

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Vermissten oder das Fahrzeug nach dem 10. Juni 2023, 20.55 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.