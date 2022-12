Vermisst: Elfjährige aus Brandenburg verschwunden

Ghazal wurde zuletzt am 9. Dezember in Finsterwalde gesehen. Sie könnte sich bei ihrer Mutter, die nicht das Sorgerecht besitzt, aufhalten.

Die Polizei in Brandenburg sucht nach einem elfjährigen Mädchen aus Finsterwalde. Ghazal Altoukan wurde zuletzt am Freitag, dem 9. Dezember gesehen. Sie verließ kurz nach 7 Uhr die Wohnung ihres Vaters, um mit ihrem Fahrrad zur Schule zu fahren. In der Schule kam sie jedoch nicht an.

Ghazal Altoukan ist etwa 130 Zentimeter groß, schlank und trägt lange schwarze Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und einem lilafarbenen Rucksack. Mit ihrer Familie kam sie vor etwa sieben Jahren aus Syrien nach Deutschland.

Ghazal könnte bei ihrer Mutter sein

Ihren Lebensmittelpunkt hat Ghazal in Finsterwalde, die Polizei verfolgt aber auch Hinweise, wonach sich die Elfjährige mit ihrer Mutter, die nicht das Sorgenrecht besitzt, in anderen Regionen Deutschlands aufhalten könnte. Die bisherigen Ermittlungen, bei denen auch das Jugendamt half, hatten keinen Erfolg.

Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat Ghazal Altoukan seit dem 09. Dezember 2022 gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben?

Hinweisen an die Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde unter der Telefonnummer 03531 7810 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.