Die Polizei Berlin sucht seit dem 31. März nach einem Vermissten und bittet mit der Veröffentlichung von Fotos um Mithilfe aus der Bevölkerung Der vermisste Mann ist 63 Jahre alt und heißt Thomas Christian Krause, wie die Polizei mitteilt. Er verließ gegen 23.20 Uhr unbemerkt das Martin-Luther-Krankenhaus in der Caspar-Theyß-Straße in Schmargendorf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Aufgrund einer Erkrankung ist der Vermisste laut Polizei orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er kann nicht sprechen und ist schlecht zu Fuß.

Die Kriminalpolizei fragt Wer kann Angaben zum Verbleib von Thomas Christian Krause machen?

Wer hat den Vermissten nach dem 31. März 2022, 23.30 Uhr gesehen oder kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664 - 27 34 10 (innerhalb der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664 - 27 11 00 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.