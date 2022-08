Die Polizei in Niederbayern bittet die Berliner um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 29-Jährigen. Aykut Ates war am 6. August am Bahnhof in Straubing in einen ICE eingestiegen. Am 10. August telefonierte er noch einmal und sagte, er sei nach Berlin gefahren, um ein paar Tage Urlaub zu machen. Als Aufenthaltsorte nannte er die Bereiche Hauptbahnhof, Tiergarten, Kreuzberg und Spandau. Seitdem ist Aykut Ates verschwunden.

Als sein Urlaub am 29. August vorbei war, erschien Ates nicht zur Arbeit, obwohl er als sehr zuverlässig gilt. Über sein Handy ist er nicht erreichbar. Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des 29-Jährigen bisher nicht ermitteln, schließt aber nicht aus, dass er sich noch in Berlin aufhalten könnte.

Personenbeschreibung: 178 cm groß, kräftige Figur

schwarze Haare, extrem kurz rasiert

Zur Bekleidung ist nichts bekannt

Als Aykut Ates in Straubing in den Zug einstieg, hatte er eine rote Reisetasche dabei

Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.