Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Vermisst wird die 14-jährige Sama Al Tamemi aus Charlottenburg. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, veröffentlichten sie am Freitag Fotos der Vermissten.

Die 14-Jährige wurde zuletzt am 21. Mai um 1 Uhr in einer Jugendhilfeeinrichtung in Charlottenburg gesehen. Diese hat sie kurz darauf mit unbekanntem Ziel verlassen. Ein Handy hat Sama Al Tamemi nicht dabei. „Eine Eigengefährdung der Jugendlichen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hieß es von der Polizei.

Polizei Berlin Die Polizei fragt: Wer hat Sama Al Tamemi gesehen?

Sama Al Tamemi ist etwa 1,60 Meter groß, hat lange schwarze Haare und trägt eine dunkle Oberbekleidung. Sie führt vermutlich einen rot-schwarz gestreiften Koffer mit Micky-Mouse-Aufdruck mit sich.

Die Polizei fragt: Wer hat das Mädchen nach dem 21. Mai 2022 gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthalt machen? Wer kann Angaben zu möglichen Kontaktpersonen der Vermissten machen? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573300, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, per E-Mail unter Dir5K33@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.