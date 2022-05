Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Der 56 Jahre alte Ullrich Lang verließ seine Wohnung in Staaken am 16. Mai gegen 10 Uhr auf einem E-Bike und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Der Vermisste ist laut der Polizei circa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Gestalt und ist mit einer blauen, kurzen Jeanshose und mit einem hellblauen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet. Ullrich Lang war zuletzt mit einem mattschwarzen E-Bike der Firma Macina unterwegs. Daran befindet sich graue Fahrradtasche.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat Ullrich Lang seit seinem Verschwinden am 16. Mai 2022 gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664 271100, per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.