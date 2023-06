Die Polizei in Brandenburg sucht nach einer vermissten 14-Jährigen aus Drebkau (Spree-Neiße). Seit dem 2. Juni fehlt von Luisa Sophie Forizs jede Spur – an diesem Tag war das Mädchen frühmorgens mit dem Zug nach Cottbus zur Paul-Werner-Gesamtschule gefahren. Sie kehrte nicht nach Hause zurück. Zwischen 16 und 17 Uhr am 2. Juni hatte ein Zeuge die Vermisste noch in einem Streit mit einer männlichen Person am Bahnsteig in Leuthen gesehen.

Luisa Sophie ist etwa 1,60 Meter groß und hat braune schulterlange Haare. Zuletzt war sie bekleidet mit einer grauen Nike-Jacke, einem weißen T-Shirt mit lila Herz-Print, einer grauen Sporthose von Nike, schwarzen Turnschuhen von Nike und führte einen schwarzen Rucksack mit. Laut der Polizei könnte sie sich noch im Stadtgebiet von Cottbus aufhalten.

#Fahndung Seit dem 02.06.23 suchen wir eine 14-Jährige aus Drebkau OT Leuthen (SPN). Die Vermisste könnte sich nach Hinweisen im Stadtgebiet von Cottbus aufhalten. Hinweise ☎️ 0355 - 49371227. Bild und Infos: https://t.co/tDJvj9Qklc Sie keine Hinweise über soz. Medien. pic.twitter.com/ItYHfCUyOE — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) June 8, 2023

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Luisa Sophie geben? Wer hat im Umfeld der Schule oder im Zusammenhang mit dem Vorfall am Bahnhof Beobachtungen gemacht?

Hinweise an die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße in Cottbus unter der Telefonnummer 0355 - 49371227, jede andere Polizeidienststelle oder online über das Hinweisportal der Polizei.