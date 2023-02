Vermisst: Polizei sucht nach 54-jährigem Ukrainer

Der Mann befinde sich in einer physischen Ausnahmesituation, so die Polizei. Am Montag entließ er sich selbst aus dem Krankenhaus. Er wird seitdem vermisst.

Die Polizei Brandenburg hat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 54-jährigen Ukrainer gebeten. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und entließ sich am Montag, den 20. Februar selbstständig aus dem Krankenhaus in Spremberg. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seitdem wird er vermisst.

Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: 180 Zentimeter groß

kräftige Gestalt

kurze, dunkle Haare

Alle bisherigen Ermittlungen zu seinem Auffinden waren bisher erfolglos. Die Polizei schreibt: „Wir bitten daher Personen, die Hinweise zu seinem Aufenthalt geben können, sich bei der Polizei in Spremberg unter der Telefonnummer 03563 560 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Nutzen Sie auch das Bürgerportal der Brandenburger Polizei im Internet.“