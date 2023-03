Vermisst: Polizei sucht nach zwölfjährigem Mädchen – Spur führt nach Berlin

Ein vermisstes Mädchen aus Leipzig könnte sich derzeit in Berlin aufhalten. Da die Polizei in Sachsen in dem Fall nicht weiterkommt, hat die Behörde am Samstag ein Foto der zwölfjährigen Greta K. veröffentlicht. Ermittler hoffen nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Kind wurde laut Polizeiangaben zuletzt am Freitag in der Nähe ihres Zuhauses an der Leipziger Kommandant-Prendel-Allee gesehen. Seitdem ist es spurlos verschwunden. Eine großangelegte Suche der Polizei führte bisher nicht zum Auffinden von Greta. Auch der Einsatz eines Fährtenhundes sowie die Überprüfung von Adressen aus ihrem Umfeld brachten bisher keinen Erfolg. „Ein Hinweis lässt den Schluss zu, dass sich Greta am gestrigen Abend in Berlin im Bereich der Rügener Straße befunden hat“, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie hat eine schlanke Statur, ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat rote Haare, die etwa 5 mm abrasiert wurden. Sie trug am Tag ihres Verschwindens einen schwarzen Hoodie und eine braune Hose. Sie könnte eventuell ein rotes Mountainbike sowie eine Rucksack mit Blumenmotiv bei sich haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen, die mit Greta Kontakt hatten oder sie eventuell gesehen haben und wissen, wo sie sich aufhalten könnte. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 034196646666 zu melden.