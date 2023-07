Spurlos in Berlin verschwunden: Polizei sucht nach Mutter und Kind

In Berlin werden eine Frau und ihr neun Monate altes Baby vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wird die 31-Jährige nach ersten Informationen seit den Morgenstunden des 20. Juli vermisst. Sie soll nicht in eine Mutter-Kind-Einrichtung in Heiligensee zurückgekehrt sein.

Die Frau ist laut den Angaben verhaltensauffällig und soll unter Wahnvorstellungen leiden. Sie ist ohne Kinderwagen, tagesnotwendige Sachen und Nahrung für das Baby unterwegs.

Vermisst in Berlin: So können Mutter und Kind erkannt werden

Die vermisste Frau ist etwa 164 cm groß, schlank, hat schulterlanges, blondgefärbtes Haar und braune Augen. Sie spricht Russisch und Englisch. Der kleine Junge hat helle, dünne Haare und kann bisher weder sprechen noch laufen.

Die Berliner Polizei sucht nach dieser Frau. Polizei Berlin

Mit der Mutter ist auch das neun Monate alte Baby verschwunden. Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat die beiden Vermissten seit dem frühen Morgen des 20. Juli 2023 gesehen und kann Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Gibt es Busfahrer, die am 20. Juli 2023 zwischen 2 Uhr und 5.45 Uhr in Höhe Erich-Anger-Weg in Heiligensee den Zustieg einer Mutter mit Baby in ihren Bus bemerkt haben?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, entgegen.