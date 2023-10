Bei der Suche nach der 13-jährigen Zoe G., die seit dem 28. Oktober vermisst wird, hat die Polizei die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Sie gehe davon aus, dass sich das Mädchen unter anderem in Berlin aufhalten könnte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die 13-Jährige soll am Samstag die Wohnung ihrer Eltern in Olbernhau (Sachsen) verlassen haben und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Hinweise darauf, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte, gibt es laut Polizei bisher nicht. Die Ermittler vermuten, dass die 13-Jährige mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und sich in Chemnitz, Freiburg oder Berlin aufhalte.

Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Zoe G. gesehen?

Am Montag veröffentlichte die Polizei ein Foto der Vermissten und eine Personenbeschreibung: Zoe G. ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat lange, glatte, blonde Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine khakifarbene Hose, einen weißen Pullover sowie eine schwarze Weste.

Die Polizei fragt: Wer hat die 13-Jährige seit dem 28. Oktober 2023 gesehen und weiß, wo sie sich derzeit aufhält bzw. aufgehalten hat?

Wem ist sie möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter der Telefonnummer 03735 606-0 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.