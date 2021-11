Aschersleben - Die seit einer Woche vermisste 14-jährige Josefine H. aus Aschersleben (Salzlandkreis) ist tot. Das Mädchen wurde am Mittwoch in einem Garagenkomplex in Aschersleben tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. „Die Auffindesituation lässt nach einer ersten Einschätzung auf ein Tötungsverbrechen schließen“, hieß es von der Polizei. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Magdeburg würden, um die Ermittlungen nicht zu behindern, derzeit keine weiteren Aussagen zum Sachverhalt getroffen.

Nach einem Treffen mit ihrem Ex-Freund am 4. November 2021 verschwand Josefine spurlos und galt seitdem als vermisst.