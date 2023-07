In Berlin wird eine 24-jährige Frau aus Treptow-Köpenick vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ist die junge Frau mit dem Namen Maria Fernanda Sanchez Castaneda seit Samstag, den 22. Juli, verschwunden. Den Angaben zufolge verließ sie ihre Wohnung im Büchnerweg und kehrte nicht mehr dorthin zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Frau hat langes, dunkles Haar, eine schlanke Figur und ist in etwa 150 bis 155 cm groß.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 22. Juli 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.