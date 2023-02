Vermisste Frau und Enkel gefunden: Verdacht auf Unterkühlung Sie wurden seit Dienstagmittag und bei eisiger Kälte vermisst: Eine 72-Jährige und ihr fünf Monate alter Enkel sind am Mittwochmorgen in Berlin entdeckt word... dpa

Berlin -Sie wurden seit Dienstagmittag und bei eisiger Kälte vermisst: Eine 72-Jährige und ihr fünf Monate alter Enkel sind am Mittwochmorgen in Berlin entdeckt worden. Die beiden seien in Lichtenrade im Freien gefunden worden und würden nun mit Verdacht auf Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. „Das Wichtigste: Beide sind wohlauf.“ Zu den Gründen für das Verschwinden der beiden war zunächst nichts bekannt.