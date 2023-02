Vermisste Fünfjährige tot: 19-Jähriger festgenommen Sie war seit Dienstagnachmittag vermisst, am Abend dann die traurige Nachricht: Die Fünfjährige aus Berlin ist tot. Ein Tatverdächtiger ist laut Polizei bere... dpa

Polizisten beleuchten im Dunkeln einen Ort an einem Park in Pankow. Paul Zinken/dpa

Berlin -Das seit Dienstagnachmittag vermisste fünfjährige Mädchen aus Berlin ist tot. Es sei am Abend mit Verletzungen von Passanten im Bürgerpark Pankow gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Kind zu reanimieren. Es sei allerdings im Krankenhaus verstorben. Die Polizei gab das Alter des Kindes zunächst mit vier Jahren an und korrigierte die Angabe am späten Abend.