Vermisste Fünfjährige tot: 19-Jähriger festgenommen Nach stundenlanger Suche finden Passanten ein vermisstes Mädchen leblos im Park. Rettungskräfte kämpfen um sein Leben. Vergeblich. Die Polizei geht von einem... dpa

Berlin -Nach dem Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin setzt die Polizei ihre Ermittlungen zu den Hintergründen fort. So solle der festgenommene Verdächtige am Mittwoch befragt werden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war unklar, ob sich der deutsch-türkische 19-Jährige äußern wird. Der junge Mann war am Dienstag festgenommen wurden, nachdem Passanten das vermisste Mädchen leblos im Bürgerpark Pankow gefunden hatten. Das Kind war noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb es.