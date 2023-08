Vermisste Mexikanerin in Berlin: Spaziergänger findet Leiche

Seit dem 22. Juli suchte die Berliner Polizei nach der vermissten Mexikanerin Maria S., die in Treptow-Köpenick lebte. Da die Ermittler nicht weiterkamen, wandten sie sich mit Fotos der 24-Jährigen an die Öffentlichkeit. Trotz der 120 Hinweise konnte die mexikanische Studentin nicht gefunden werden – bis ein Spaziergänger am Samstagnachmittag eine schreckliche Entdeckung machte.

Wie die Polizei mitteilte, fand ein Passant gegen 15.50 Uhr im Teltowkanal in Höhe Altglienicker Brücke ihren Leichnam im Wasser. Alarmierte Polizisten und Feuerwehrleute holten diesen ans Ufer. „Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einem Fremdverschulden auszugehen“, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe also bisher keine Hinweise darauf, dass die junge Frau zum Opfer eines Verbrechens wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Studentin hatte ihre Wohnung im Büchnerweg vor genau zwei Wochen verlassen und war nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Es gab Hinweise darauf, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vermisste Studentin: 250 Menschen bei Solidaritätsdemo in Berlin

Noch am Samstag hatten zahlreiche Menschen an einer Solidaritätskundgebung für die vermisste Studentin vor der mexikanischen Botschaft in Berlin teilgenommen. Im Beisein der Eltern der 24-Jährigen zündeten sie Kerzen an und stellten diese auf den Stufen der Botschaft ab. Einige Menschen hielten kurze Reden. Auch Botschafter Francisco Quiroga sprach zu den Menschen und zündete eine Kerze an. Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 250 Menschen vor der Botschaft in Berlin-Tiergarten.

Der Fall hatte auch international große Aufmerksamkeit erzeugt. Freunde und Familie der 24-Jährigen hatten zahlreiche Suchaktionen organisiert, etwa 200 freiwillige Helfer hatten sich täglich daran beteiligt. Die Eltern der Vermissten waren unter anderem in mehreren Fernsehsendungen zu Gast. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach noch in dieser Woche von „Fortschritten bei den Ermittlungen“. (mit dpa)