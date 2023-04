Vermisste Rebecca Reusch: Haus des Schwagers offenbar erneut durchsucht

Seit vier Jahren wird Rebecca Reusch aus Neukölln vermisst. Ihr Schwager ist weiterhin tatverdächtig. Nun gab es offenbar eine neue Durchsuchung in seinem Haus.

Im Fall der vermissten Rebecca Reusch aus Berlin-Neukölln hat die Polizei laut einem Bericht erneut das Haus von Rebeccas Schwager, Florian R., durchsucht. Dem Sender RTL bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin auf Anfrage, dass eine Durchsuchung bei „dem Beschuldigten, gegen den die Ermittlungen weiterhin andauern“ stattgefunden habe. Dabei ging es dem Bericht zufolge offenbar um mögliche Beweismittel.

Wie RTL weiter berichtet, sollen die Ermittler im Haus akustische Messungen durchgeführt haben. Zudem soll bei der Durchsuchung ein Bademantel gefunden worden sein, bei dem der Gürtel fehlte. Die Staatsanwaltschaft wollte allerdings keine weiteren Details zu der Durchsuchung bekannt geben, um die Arbeit der Polizei nicht zu gefährden.

Ermittler gehen davon aus, dass Rebecca Reusch tot ist

Rebbeca Reusch wird seit dem 18. Februar 2019 vermisst. Nachdem die damals 15-Jährige am 17. Februar 2019 den Abend im Haus ihrer älteren Schwester Jessica in Berlin-Britz verbracht hatte, übernachtete sie dort und wollte am nächsten Tag morgens direkt zur Schule gehen. Als sie nicht zum Unterricht erschienen und bis zum Nachmittag nicht wieder aufgetaucht war, wurde sie von ihren Eltern als vermisst gemeldet.

Ein Suchplakat mit Fotos von Rebecca Reusch. Eric Richard

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist. Die kriminalistische Erfahrung spreche dafür, dass die Schülerin nicht mehr lebe, sagte Staatsanwalt Martin Glage im vergangenen Jahr der Berliner Zeitung.

Fall Rebecca Reusch: Noch immer Anfangsverdacht gegen Schwager

Was an jenem Februarmorgen geschah, ist noch immer völlig unklar. Einziger Beschuldigter für die Ermittler ist der Schwager der Jugendlichen, Florian R.. Gegen den Mann, der bereits zweimal festgenommen und wieder freigelassen wurde, liegt laut der Staatsanwaltschaft noch immer ein Anfangsverdacht vor. „Wir gehen davon aus, dass er verantwortlich ist für Rebeccas Verschwinden, sehr wahrscheinlich auch für ihren Tod“, so Glage.

Die Spurensicherung bei der ersten Durchsuchung des Hauses von Rebeccas Schwager. Eric Richard

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte die Polizei erneut einen Suchaufruf und Fotos von Rebeccas Bekleidung. Bekleidet war Rebecca Reusch mit einer rosafarbenen Plüschjacke, einem weißen Kapuzenpullover mit Aufschrift „RAP MONSTER“ und blauen Jeans mit zerrissenen Knien. Sie trug schwarz-weiße Sportschuhe der Marke „VANS“, eine große beige-rosafarbene Handtasche und einen roten Rucksack.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 030/4664-911333 entgegen oder per E-Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de.