Vermisste Rebecca: Verdächtiger Schwager googelte in der Tatnacht nach Fesselsex

Im März durchsuchte die Polizei das Haus des 31-Jährigen in Britz. Einem Bericht zufolge lieferte Google den Grund für den richterlichen Beschluss.

Februar 2019: Angehörige und Freunde haben nach dem Verschwinden von Rebecca R. Suchplakate in der Stadt aufgehängt.

Mehr als vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden von Rebecca Reusch aus Berlin-Britz hat die Polizei einen neuen Ermittlungsansatz. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge haben die Beamten mithilfe von Google die Suchergebnisse des beschuldigten Schwagers aus der mutmaßlichen Tatnacht ausgewertet. Der heute 31-Jährige soll demnach Pornoseiten aufgerufen haben – obwohl er in den Vernehmungen erzählt haben soll, er habe geschlafen, als die damals 15-Jährige das Haus verlassen habe.

Laut dem übermittelten Benutzer-Protokoll soll der Hauptbeschuldigte zur fraglichen Zeit, am frühen Morgen des 18. Februar 2019, im Internet nach Videos mit Fesselsex und Strangulationspraktiken gesucht haben. Diese Erkenntnisse hätten dazu geführt, dass die Mordermittler am 22. März 2023 das Haus des Mannes in Britz durchsuchten. Wie ein Ermittler der Bild sagte, suchten die Einsatzkräfte „gezielt nach Gegenständen wie langen Schnürsenkeln, Stoff ummantelten Kabeln, Hosen- und Bademantelgürteln, mit denen man Sex-Partner würgen kann“. Sie hofften demnach, dass sie DNA-Spuren oder andere Beweismittel auf einem der Gegenstände finden.

Ermittler suchen Bademantelgürtel – doch der wurde angeblich weggeworfen

Als die Ermittler bei der Razzia einen Bademantel ohne Gürtel fanden, fühlten sie sich zunächst bestätigt. Doch Rebeccas Familie, die nach wie vor von der Unschuld des Schwagers ausgeht, erklärte den Polizisten, der Gürtel sei zum Ziehen eines Bobbycars verwendet und dabei beschmutzt worden. Man habe den Bademantelgürtel deshalb weggeworfen.

Die Durchsuchung in dem Haus zeigt, dass die Polizei weiterhin nach jeder neuen Spur sucht, um den Verdächtigen zu überführen. Der gelernte Koch, der laut Bild-Informationen mittlerweile im Familienbetrieb arbeitet, verstricke sich immer wieder in Widersprüche. Kurz nach Rebeccas Verschwinden wurde sein pinkfarbener Renault Twingo um 10.47 Uhr auf der Autobahn A 12 Richtung Frankfurt/Oder vom Kennzeichenerfassungssystem „KESY“ gefilmt – obwohl er um diese Zeit geschlafen haben will.

Für diese unwahre Behauptung kam der Schwager in Untersuchungshaft, die im März 2019 aber aus Mangel an Beweisen aufgehoben wurde.