Der siebenjährige Youssuf Fadel wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Er soll um 16 Uhr eine Flüchtlingsunterkunft in Lichterfelde verlassen haben.

Vermisst in Berlin: Junge in Schlafanzug spurlos verschwunden

Seit Mittwochnachmittag wird der siebenjährige Youssuf Fadel vermisst. Da der Junge in Gefahr sein könnte, hat die Berliner Polizei noch am Abend ein Foto von ihm veröffentlicht. Ermittler hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Denn der Junge ist lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind wurde laut Zeugen zuletzt um 16 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft an der Bäkestraße in Berlin-Lichterfelde gesehen, wo er und seine Familie derzeit leben. Aus irgendwelchen Gründen verschwand er plötzlich spurlos und kehrte seither nicht zurück. Yousuf ist nicht witterungsgerecht gekleidet und ist mutmaßlich auf einem Tretroller unterwegs.

➡️Achtung⬅️

Der 7-jährige Yousuf F. aus #Lichterfelde wird #vermisst.

Er verließ 16 Uhr seine Familie auf seinem Roller nur im Schlafanzug.

Alle Suchmaßnahmen - auch mit Hilfe des Hubschraubers blieben bisher erfolglos.

Bild & Infos:https://t.co/7Oa2zdWc5y

☎️030 4664-471100

^tsm pic.twitter.com/wbtQwJ29cL — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 19, 2022

So beschreibt die Polizei den siebenjährigen Vermissten

Youssuf ist etwa 1,25 Meter groß und wiegt knapp 30 Kilogramm. Er hat kurze schwarze Haare, braune Augen und auffällige obere Schneidezähne. Nach Angaben der Polizei ist sehr auffällig, dass ihm die Milchzähne ausgefallen sind. Die bleibenden Zähne sind bisher nur zur Hälfte herausgewachsen. Er ist sehr schüchtern, meidet fremde Menschen und spricht nicht. Er versteht die deutsche und arabische Sprache.

Sein dunkelblauer/schwarzer Pyjama hat lange Ärmeln und lange Beine - auf der Brust befindet sich ein heller Aufdruck. An den Füßen trägt er lila/schwarze Flip Flops.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0304664 471 100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.