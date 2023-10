Bei einem Überfall mit einer Schusswaffe ist in Berlin-Steglitz ein Mann ausgeraubt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Schloßstraße. Der Mann, ein Mitarbeiter einer Bäckerei, war gerade mit den Tageseinnahmen in einen Kleintransporter gestiegen, als die mutmaßlichen Räuber an den Wagen herantraten.

Die zwei Vermummten versuchten den Angaben zufolge, die geschlossene Fahrertür zu öffnen. Als das nicht gelang, schlug einer der Männer die Dreiecksscheibe der Fahrertür ein, bedrohte den 42-jährigen Mitarbeiter durch das Loch mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Der Bedrohte überreichte den Kriminellen daraufhin die Geldkassette. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Schildhornstraße. Die Polizei ermittelt.