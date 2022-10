Verrückte Wette: Salatkopf hält sich länger als Liz Truss

Am 14. Oktober wettete die britische Boulevard-Zeitung Daily Star, dass sich ein 60 Pence teurer Salatkopf länger halten wird als Liz Truss - eigens dafür wurde ein Livestream auf Youtube eingerichtet, damit Interessierte den Salat Tag und Nacht beobachten konnten. Nun ist klar, wer das Rennen gemacht hat: Liz Truss kündigte am Donnerstagmittag ihren Rückzug an – nach nur sechs Wochen im Amt. Der Salat ist der Gewinner.

Als Truss ihren Rücktritt verkündete, erklang im Livestream das Lied „Celebration“ von Kool & The Gang. Mittlerweile ist der Salatkopf umringt von Gin- und Sektflaschen, eine Diskokugel spendet buntes Licht. Unten ist die „Eilmeldung“ zu erkennen: „Salatkopf wird um 18 Uhr eine Rede an die Nation halten“.

Frage um Truss-Nachfolge ungeklärt

Der Daily Star richtete den Livestream ein, als die britische Regierung in die jüngste Krise stürzte. Am 14. Oktober hatte Truss Finanzminister Kwasi Karteng entlassen. Am Mittwoch trat die britische Innenministerin Suella Braverman zurück.

Möglicherweise um eine Rücktrittswelle wie bei ihrem Vorgänger Boris Johnson zu vermeiden, kündigte Truss am Donnerstag ihren Rücktritt an. Wahlen für einen Nachfolger sollen bereits in einer Woche stattfinden.

Doch wer der britischen Premierministerin nachfolgen soll, ist unklar. Als mögliche Kandidaten gelten Ex-Finanzminister Rishi Sunak, die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt und Verteidigungsminister Ben Wallace. Auch ein Comeback des ehemaligen Premiers Boris Johnson wird in Medienkreisen für möglich gehalten.