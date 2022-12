Verschollener Hund nach sieben Jahren mit Familie vereint Im Jahr 2015 bindet eine Familie aus Nürnberg ihren Hund in Wien vor einem Geschäft an - und sieht ihn nicht wieder. Bis jetzt. dpa

Wien -Eine Familie aus Nürnberg hat ihre Hündin sieben Jahre nach ihrem Verschwinden in Wien wiederbekommen. Die Besitzer reisten vor wenigen Tagen in die österreichische Hauptstadt, um die inzwischen gealterte Pekinesendame namens Suzi im städtischen Tierquartier in Empfang zu nehmen, wie die Sprecherin des Tierheims der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte.