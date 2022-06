Erkner - Die Polizei hat nach Dieben von 28 Zaun-Teilen für den Friedhof in Erkner gesucht - am Ende steckte jedoch gar keine Straftat dahinter. Am Montagvormittag teilte die Polizei mit, der Stadt sei ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Kurze Zeit später kam die Aufklärung die Falls: Die Stadtverwaltung teilte der Polizei mit, dass die vermeintlich gestohlenen Zaunfelder im Auftrag der Stadt abgebaut worden waren - durch eine berechtigte Firma zu Restaurationszwecken. In drei Wochen sollen die überarbeiteten Zaunfelder dann wieder aufgestellt werden.