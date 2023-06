Versprecher: Tagesschau-Moderator lässt Rudi Völler um Jahre altern

Tagesschau-Moderator Jens Riewa hat sich während der Sendung am Mittwochabend kurios versprochen. In der 20-Uhr-Ausgabe der Sendung bezeichnete Riewa den 63 Jahre alten DFB-Direktor Rudi Völler zunächst als „83-Jährigen“. Dem bald 60 Jahre alten Riewa fiel das Missgeschick sofort auf, er korrigierte sich entsprechend. In dem Beitrag war es um die Krise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegangen.

Völler hatte nach dem enttäuschenden 0:2 der DFB-Elf im jüngsten Testspiel gegen Kolumbien die Spieler kritisiert und öffentlich deren Qualität hinterfragt. Man habe „einige Spieler, die hängen ein bisschen hinten dran, und die werden es auch nicht schaffen, da bin ich mir relativ sicher, für die Europameisterschaft“, sagte der Weltmeister von 1990 nach der Niederlage am Dienstagabend in Gelsenkirchen.