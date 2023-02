Versuchte Kindes-Entführung in Potsdam: Polizei fahndet nach diesem Mann

Ein Mann soll in Potsdam versucht haben, ein Kind in sein Auto mit Berliner Kennzeichen zu zerren. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild.

Die Polizei Brandenburg fahndet nach einem Mann, der versucht haben soll, in Potsdam ein Kind festzuhalten und in sein schon geöffnetes Auto zu zerren. Das Kind konnte sich losreißen. Die Tat ereignete sich am 5. April 2022 gegen 13.39 Uhr in der Lotte-Puelwela-Straße im Zentrum Ost. Am Dienstag veröffentlichten die Ermittler nun ein Phantombild und eine Personenbeschreibung des Mannes und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der unbekannte Täter soll nach Angaben der Polizei in Potsdam etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein, braune Haare und einen braunen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet soll er mit blauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke gewesen sein.

Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Das Fahrzeug des Gesuchten soll nach Aussage des Kindes ein Kennzeichen mit B (für Berlin) und die Farbe rot gehabt haben. Möglicherweise handelt es sich um einen Audi älteren Baujahrs, einen Kombi.

Das Phantombild wurde mit Hilfe des Kindes erstellt. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt den auf dem Phantombild abgebildeten Mann? Wo trat er vielleicht schon einmal bei ähnlichen oder gleichartigen Taten auf?

Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508 0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.