Versuchter Femizid in Prenzlauer Berg? Frau durch Messerstiche verletzt, Festnahme

Eine Frau ist im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg in der Nacht zu Sonntag durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Feuerwehr bestätigte der Berliner Zeitung einen Einsatz in der Finnländischen Straße gegen 0.20 Uhr.



Demnach erlitt die Frau mindestens eine Stichverletzung im Bereich des Brustkorbs und musste mit dem Notarzt in die Klink gebracht werden. Ersten Erkenntnissen und Medienberichten zufolge wurde im Anschluss ein Mann von der Polizei festgenommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.