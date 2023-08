Ein versuchter Raubüberfall soll in der Nacht zu Freitag an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain in einer Prügelei geendet sein. Nach ersten Informationen von vor Ort wurden dabei um kurz nach 0.40 Uhr zwei Personen verletzt. Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert.

Wie es weiter heißt, konnte ein Tatverdächtiger noch vor Ort festgenommen werden. Die Verletzten wurden zunächst vor Ort versorgt, eine Person auch in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlich gescheiterten Raub und der Schlägerei dauern an.